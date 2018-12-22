Обрушений на шахте в Соликамске нет

https://news.ru/storage/news/f87ccba3e4b6861ae54150dc6bafec4b/088c917b-d1c5-4841-8679-04e9f4132b7d_850.jpg Georgiy Rozov/Global Look Press

Шансы на спасение рабочих, которые оказались заблокированными в шахте в Соликамске, остаются, заявил начальник подрядной организации УС-30 Андрей Максимов. Он уточнил, что обрушений на объекте не наблюдается.

Максимов отметил, что пока связь с заблокированными установить не удалось. Доступа к ним нет, задымление сохраняется. По его словам, рабочие в рамках контракта выполняли работы по возведению бетонной плиты, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о ЧП на шахте «Уралкалия». По предварительной версии, причинами катастрофы мог стать взрыв метана или возгорание проходческого полока. Спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. Шансы заблокированных на выживание практически отсутствуют, заявил представитель предприятия.