Взрыв газа в Шахтах погубил целую семью

Под завалами дома, повреждённого взрывом бытового газа, остаётся тело последней жертвы трагедии — молодой девушки. Её родители также погибли в результате ЧП.
«Очень надеюсь, что мы найдем тело третьей погибшей девушки и завершим работы. Последние найденные — это мужчина и женщина, взрослые, 1972 года рождения. Девушка, которую мы ищем, это их дочка», — цитирует «Интерфакс» заместителя руководителя региона Вадима Артёмова.
Число погибших остановилось на отметке в пять человек. Взрыв на улице Хабарова произошёл утром 14 января. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек. Спасателям приходилось вручную убирать строительный мусор.
Ранее News.ru сообщал, что 16 января — день траура в Шахтах. Городским предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия, а телеканалам — развлекательные программы.