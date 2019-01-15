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Взрыв газа в Шахтах погубил целую семью

Следственный комитет РФ/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Под завалами дома, повреждённого взрывом бытового газа, остаётся тело последней жертвы трагедии — молодой девушки. Её родители также погибли в результате ЧП.

«Очень надеюсь, что мы найдем тело третьей погибшей девушки и завершим работы. Последние найденные — это мужчина и женщина, взрослые, 1972 года рождения. Девушка, которую мы ищем, это их дочка», — цитирует «Интерфакс» заместителя руководителя региона Вадима Артёмова.

Число погибших остановилось на отметке в пять человек. Взрыв на улице Хабарова произошёл утром 14 января. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек. Спасателям приходилось вручную убирать строительный мусор.

Ранее News.ru сообщал, что 16 января — день траура в Шахтах. Городским предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия, а телеканалам — развлекательные программы.


#шахты #Ростовскаяобласть
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