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Обломки скалы завалили трассу под Севастополем

ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

происшествия [ версия для печати ]

Обломки скальной породы весом около трёх тонн обрушились на трассу Ялта — Севастополь. Во время падения они снесли деревья и часть ограждения дороги.

В результате дорога была перекрыта изначально в оба направления. Крупные обломки скалы оперативно убрали, освободив одну полосу для движения. Работы по устранению последствий обвала продолжаются, сообщается на сайте Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

По данным правительства Севастополя, на участке организовано реверсивное движение. Люди не пострадали.

Ранее News.ru писал о том, что на Чуйском тракте в направлении Бийска пришлось перекрыть движение, так как дорогу завалило снегом.


#Севастополь #трасса
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