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Обезьяна покусала женщину в контактном зоопарке под Москвой

Shi Guangde/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Обезьяна покусала посетительницу контактного зоопарка «Зоополис» в подмосковном Реутове. Происшествие случилось в торгово-развлекательном центре «Реутов Парк».

Женщина получила несколько лёгких укусов. Ей потребовалась помощь медиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Детали инцидента не сообщаются, но, по словам источника издания, женщина заявила, что не имеет претензий к зоопарку. В полицию с заявлением она также не обращалась.

Ранее News.ru сообщал, что домашняя кобра покусала заводчика змей в Москве по неизвестной причине. Мужчина вызвал скорую, но ещё до приезда медиков принял противоядие и встречал врачей уже с любимицей на груди.


#ПОДМОСКОВЬЕ #укус #зоопарки
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