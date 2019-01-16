Обезьяна покусала женщину в контактном зоопарке под Москвой

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Обезьяна покусала посетительницу контактного зоопарка «Зоополис» в подмосковном Реутове. Происшествие случилось в торгово-развлекательном центре «Реутов Парк».

Женщина получила несколько лёгких укусов. Ей потребовалась помощь медиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Детали инцидента не сообщаются, но, по словам источника издания, женщина заявила, что не имеет претензий к зоопарку. В полицию с заявлением она также не обращалась.

Ранее News.ru сообщал, что домашняя кобра покусала заводчика змей в Москве по неизвестной причине. Мужчина вызвал скорую, но ещё до приезда медиков принял противоядие и встречал врачей уже с любимицей на груди.