Обезьяна покусала женщину в контактном зоопарке под Москвой

Обезьяна покусала посетительницу контактного зоопарка «Зоополис» в подмосковном Реутове. Происшествие случилось в торгово-развлекательном центре «Реутов Парк».
Женщина получила несколько лёгких укусов. Ей потребовалась помощь медиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Детали инцидента не сообщаются, но, по словам источника издания, женщина заявила, что не имеет претензий к зоопарку. В полицию с заявлением она также не обращалась.
Ранее News.ru сообщал, что домашняя кобра покусала заводчика змей в Москве по неизвестной причине. Мужчина вызвал скорую, но ещё до приезда медиков принял противоядие и встречал врачей уже с любимицей на груди.