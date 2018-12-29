Ножи и дубинки: актёры на квесте издевались над детьми

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Родители в ужасе наблюдали за происходящим снаружи

Воспитанники московской спортшколы вернулись домой с квеста с синяками и царапинами. На игру под названием «Вкус риска» несовершеннолетние отправились с тремя родителями. Перед началом игры взрослым предложили подписать договор, согласно которому ответственность за нанесённые детям повреждения, ложится на них.

«Мы, естественно, отказались, ведь с нами были не только наши дети, но и чужие, доверенные нам остальными родителями класса», — рассказала одна из мам школьников.

Родители выбрали средний «уровень страха», после чего их пригласили в операторскую для наблюдения за происходящим. В момент объявления правил квеста звук был выключен. Однако позже взрослые услышали странную фразу ведущего мероприятия: «Если только окажут дети нам сопротивление — они будут жестоко остановлены!». Мама одного из подростков насторожилась и попросила провести квест без жестокости. По всей видимости организаторы проигнорировали её пожелание.

Когда дети спускались по лестнице, одного из мальчиков схватил за горло артист. Вырывающегося ребенка повалили на пол. Ведущий пояснил, что ему таким образом объясняют правила игры. После этого воспитанника спортшколы отпустили, однако он по какой-то причине оказался без свитера. Последней каплей для родителей стало то, что ребятам предложили оставить одного человека для пыток на электрическом стуле. Ребята отказались это делать, и тогда актёры решили взять инициативу в свои руки. Они поймали двух мальчиков: одного их них пристегнули к электрическому стулу, а другого — наручниками к трубе. В темноте в подростков стали тыкать ножами, душить и бить мягкой дубинкой.

«Я увидела гримасы боли на лицах детей. Один из них был мой сын, и я знаю как мать, когда ему больно. Я закричала „Остановите квест!“», — приводит сайт телеканала 360 слова мамы пострадавшего школьника.

Организаторы были удивлены таким требованиям и пытались отшутиться. Однако муж женщины, тоже оказавшийся среди сопровождающих, в серьёзной форме поговорил с ними и потребовал остановить квест. Мальчик, которого пытался задушить актёр, позже рассказал, что не знал, что вести себя в этой ситуации.

«Кто-то из ребят пытался оттащить актёра. Мне сказали, что я сам виноват, так как не должен был сопротивляться», — сказал он.

После этой ситуации родители долго не могли решить, что им делать. Когда они собрались идти в полицию, то поняли, что не зафиксировали травмы. Это нужно было сделать в течение суток после произошедшего. Однако взрослые всё равно собираются призвать организаторов квеста к ответственности. Последние, в свою очередь, уже прислали письмо с извинениями.

«Приносим свои искренние извинения за испорченное настроение и то, что не оправдали в этот раз ваше доверие», — говорится в адресованном родителям письме.

Организаторы мероприятия пообещали провести внутреннее расследование и получить разъяснения от их партнёра, который устраивал игру.

На веб-сранице квеста «Вкус риска» опубликовано подробное описание игры. В разделе «Ограничения, меры предосторожности и рекомендации» указано, что организаторы не несут ответственности за «полученные игроками при прохождении синяки, царапины, растяжения и любые иные физические повреждения по несоблюдению элементарной техники безопасности или обратном контакте с актёрами». В тексте также отмечается, что в ответ на грубое поведение игрока аниматоры могут «в целях собственной безопасности жизни применить заламывающий прием, сделать предупреждение или остановить игру».

Адвокат Тимур Маршани, комментируя сообщение организаторов, заявил, что в отношении ребёнка нельзя применять физическое насилие, которое может оставить ушибы. Даже если это часть игрового процесса.

«Травмопасную ситуацию для ребёнка недопустимо создавать, даже если на сайте существовало предупреждение», — заявил он.

При этом адвокат добавил, что обеспечение техники безопасности лежит целиком и полностью на организаторах квеста. По словам Маршани, их могут привлечь к ответственности за подобные правонарушения.