https://static.news.ru/photo/d0dd3ac4-92c0-11e9-9152-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Росгвардии передали врачам скорой помощи новорождённую девочку. Ребёнка обнаружили на улице в городе Колпино под Санкт-Петербургом.

По данным силовиков, к ним обратился 66-летний мужчина, который увидел девочку под кустом у дома 27 на Советском бульваре, когда гулял с собакой. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили младенца, но взрослых рядом с ним не было.

По предварительным данным, девочка родилась всего за два-три часа до её обнаружения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что житель Калининграда на спор залез в бетонную трубу и застрял. В заточении он провёл семь часов. Из бетонной ловушки мужчину вызволили сотрудники вневедомственной охраны.