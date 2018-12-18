Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу

https://news.ru/storage/news/7c2198a66a847071bbd88398420d1c43/bbe4261a-8899-4a30-a6c8-e785bdaa9da0_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

Школьница получила ожог руки, когда включила в розетку новогоднюю гирлянду. Инцидент произошёл в посёлке Кокино Выгоничского района Брянской области.

По данным регионального управления МВД, к несчастному случаю привёл оголённый участок провода, сообщает РИА Новости.

Гирлянда оказалась старой, ещё советского производства. Она была под напряжением 220 В, современные гирлянды менее опасны.

Сейчас девочка находится в местной больнице, её здоровью ничего не угрожает.

Ранее, как сообщал News.ru, Дед Мороз назвал самые неудачные новогодние желания. Он посоветовал не загадывать подарок в виде квартиры или машины. Это, считает он, приведёт к одиночеству.