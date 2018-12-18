Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу

Школьница получила ожог руки, когда включила в розетку новогоднюю гирлянду. Инцидент произошёл в посёлке Кокино Выгоничского района Брянской области.
По данным регионального управления МВД, к несчастному случаю привёл оголённый участок провода, сообщает РИА Новости.
Гирлянда оказалась старой, ещё советского производства. Она была под напряжением 220 В, современные гирлянды менее опасны.
Сейчас девочка находится в местной больнице, её здоровью ничего не угрожает.
Ранее, как сообщал News.ru, Дед Мороз назвал самые неудачные новогодние желания. Он посоветовал не загадывать подарок в виде квартиры или машины. Это, считает он, приведёт к одиночеству.