Новогодний Робин Гуд: мужчина похитил подарки для детей

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Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Житель Ханты-Мансийского округа дважды похитил новогодний праздник у детей до его официального начала. Сначала украл подарки у незнакомых ему людей, чтобы вручить их детям своих знакомых. А потом дары, как вещдок, уже у ребятишек изъяла полиция.

Инцидент произошёл в Белоярском районе, где мужчина отправился в гости. Он увидел, как в подъезде дома курьерская служба выгружает новогодние подарки и теряться не стал. Когда грузчик, поднявшийся в квартиру заказчика, оставил их на лестничной клетке, мужчина прихватил несколько штук с собой.

«Две коробки с новогодними подарками он занёс в квартиру женщины. С его слов, таким образом он хотел поздравить детей знакомых», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Материально пострадавшей стороной оказалась местная энергетическая компания: подарки предназначались сотрудникам фирмы. Сумму ущерба предприятие оценило более чем в 15 тысяч рублей.

Похищенные подарки уже вернули законному владельцу, а мужчина, который, кстати, уже был ранее судим за кражу и применения насилия в отношении представителя власти, стал фигурантом нового уголовного дела. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее News.ru cообщал, что половина жителей России не готовы потратить на новогодние подарки более 5,5 тысячи рублей. Средняя сумма, приготовленная на презенты, уменьшилась за три года почти на 1 тысячу — тогда было 6,55 тысячи рублей.