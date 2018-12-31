Новое обрушение произошло на месте взрыва в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/51ee0fcfbe2883f5ac913120f6a09e85/0153d1f7-b30a-4ab2-bf36-d111d4eab52c_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Ещё одно обрушение произошло на месте взрыва газа в многоквартирном доме Магнитогорска. Во время работ по разбору конструкций рухнувшего подъезда не выдержала одна из плит перекрытий.

Пострадавших в результате нового инцидента нет.

«Совсем недавно произошло частичное обрушение огромной плиты, с которой работали сотрудники МЧС, в районе 9-го этажа», — рассказал в эфире канала «Россия 24» корреспондент ВГТРК Денис Алексеев.

Он уточнил, что на месте трагедии работают порядка 1500 человек и 200 единиц техники. Помимо этого, задействованы два комплекса «Стрела», предназначенных для анализа прочности и устойчивости конструкций.

Журналист также сообщил, что близлежащие дороги были дополнительно посыпаны противообледенительной смесью, чтобы спецтехника беспрепятственно могла подойти к дому.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области, спасатели применяют тяжёлую технику только в тех местах, где нет угрозы обрушения конструкций дома.

«Дом панельный, зацепиться большой технике нет возможности, поэтому приходится обвязывать панели специальными приспособлениями и потихоньку поднимать и убирать с места обрушения», — рассказал «Интерфаксу» представитель МЧС.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.