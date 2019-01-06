Новгородец ворвался в «Пятёрочку» с пистолетом

https://news.ru/storage/news/220af514f6c97ca9510e5dd12f471703/10913a6c-d41c-42e8-b596-0994d6b9b8de_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Житель Великого Новгорода ворвался в помещение продуктового магазина с пистолетом. Гражданин достал оружие и начал угрожать посетителям.

ЧП произошло в «Пятёрочке» на улице Щусева, пишет «Пароход Онлайн». Злоумышленника обезвредили охранник и один из сотрудников торговой точки. Позже на место инцидента прибыл спецотряд «Ратибор».

Ранее News.ru сообщал о раскрытии заказного убийства, совершённого в Новосибирске. По версии следствия, исполнителем преступления стал 19-летний молодой человек. Задержанный нанёс своей жертве ножевые ранения, от которых 33-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.