Новгородец ворвался в «Пятёрочку» с пистолетом

Житель Великого Новгорода ворвался в помещение продуктового магазина с пистолетом. Гражданин достал оружие и начал угрожать посетителям.
ЧП произошло в «Пятёрочке» на улице Щусева, пишет «Пароход Онлайн». Злоумышленника обезвредили охранник и один из сотрудников торговой точки. Позже на место инцидента прибыл спецотряд «Ратибор».
Ранее News.ru сообщал о раскрытии заказного убийства, совершённого в Новосибирске. По версии следствия, исполнителем преступления стал 19-летний молодой человек. Задержанный нанёс своей жертве ножевые ранения, от которых 33-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.