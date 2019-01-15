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Пенсионерку задушили носком в Москве

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции обнаружили в прихожей квартиры на улице Кастанаевская на западе Москвы тело женщины 1960 года рождения. На трупе не было найдено признаков насильственной смерти.

Однако в ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что смерть пенсионерки наступила в результате удушения носком. Для разбирательства в полицию был доставлен 50-летний супруг погибшей.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что тело мужчины нашли на детской площадке в столичном районе Восточное Дегунино. По предварительной информации, смерть наступила в результате ножевого ранения.


#москва #убийство #полиция #пенсионерка #носок
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