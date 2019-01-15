Пенсионерку задушили носком в Москве

Сотрудники полиции обнаружили в прихожей квартиры на улице Кастанаевская на западе Москвы тело женщины 1960 года рождения. На трупе не было найдено признаков насильственной смерти.
Однако в ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что смерть пенсионерки наступила в результате удушения носком. Для разбирательства в полицию был доставлен 50-летний супруг погибшей.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что тело мужчины нашли на детской площадке в столичном районе Восточное Дегунино. По предварительной информации, смерть наступила в результате ножевого ранения.