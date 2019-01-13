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Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Авиакомпания Nordwind отреагировала на инцидент, произошедший на рейсе Симферополь—Москва. В компании опровергли сообщения о том, что аварийная посадка самолёта произошла из-за проблем со стойкой шасси.

В пресс-службе перевозчика заявили, что эта информация не соответствует действительности, а лайнер приземлился штатно, поэтому об аварийной посадке речь быть не может, пишут «Известия».

Как сообщал News.ru, вечером 12 января пассажирский лайнер Boeing-738 авиакомпании Nordwind, на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя. Самолёт вылетел в Москву, однако через полчаса после взлёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Пострадавших в результате нет.

Что именно стало причиной инцидента, пока неизвестно. В пресс-службе перевозчика сообщили, что пассажиров доставят в Москву резервным бортом, который прибудет в Симферополь примерно в 02:00 мск 13 января.


#самолет #крым #инцидент
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