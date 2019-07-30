https://static.news.ru/photo/bd83351e-b390-11e9-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следователи СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Нижнего Новгорода. Женщину подозревают в истязании её несовершеннолетнего сына.

По версии следствия, с июня по 25 июля 2019 года задержанная систематически избивала 12-летнего мальчика, в том числе хоккейной клюшкой, а также связывала его и делала инъекции неизвестного препарата.

29 июля женщина была задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ (истязание).

Малолетние дети — пострадавший мальчик и месячная девочка — были изъяты и помещены в реабилитационный центр и медицинское учреждение соответственно. В ходе расследования матери будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

« Интерфакс » сообщает, что при помощи пыток подозреваемая пыталась «изгнать бесов» из ребёнка.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Москвы установили местонахождение подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Мужчина был задержан.