https://static.news.ru/photo/de23dd5a-b7a0-11e9-b13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Креветки были обнаружены в большом количестве в озере Осиновое Константиновского района (Амурская область). Специалисты объясняют появление этого вида ракообразных большим количеством паводков, из-за которых изменилась и флора водоёма.

Дальневосточные пресноводные креветки не достигают в длине и двух сантиметров.

Ареал обитания — озеро Ханка, расположенное на границе Приморского края РФ и китайской провинции Хэйлунцзян. Также они находятся в системах рек Амур и Суйфун, — рассказывает в своем аккаунте социальной сети Instagram сотрудник областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.

Как сообщал ранее News.ru, режим ЧС ввели на всей территории Хабаровского края в связи с большим количеством паводков. На тот момент уровень воды реки Амур у города Хабаровска составлял 449 см. Гребень паводка первой волны распространился практически на 500 км.