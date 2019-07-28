https://static.news.ru/photo/54a73a48-b13a-11e9-ab99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уроженец южных регионов России пытался выяснить отношения «на кулаках» с сотрудниками полиции, которые приехали по вызову очевидцев уличной драки.

После того как двоих дерущихся мужчин удалось разнять, один из них стал вызывать на бой правоохранителей. Мужчина по имени Мага посчитал всех приехавших сотрудников МВД и отметил, что со всеми сразу не справится, но может побороться один на один.

Полицейские не реагировали на вызов и оскорбления, тогда мужчина снял футболку и сказал, что готов бороться «два на один», и сам первый решил ударить полицейского. В считанные секунды мужчину обезвредили. Теперь ему грозит уголовное наказание, информирует РЕН ТВ .

Ранее туристы из Азии напали на россиянку в Санкт-Петербурге. Путешественники из Китая не поделили очередь в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине с 29-летней россиянкой. Стоя возле входа в музей, 53 и 45-летние уроженцы Поднебесной ввязались в ссору с девушкой, ударили локтём в область живота и уронили её на землю. Расцепили конфликтующих сотрудники Росгвардии. Они задержали туристов. Жертву нападения госпитализировали в больницу им. Семашко. У неё закрытая тупая травма живота, писал News.ru.