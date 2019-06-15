https://static.news.ru/photo/479ae66c-9059-11e9-898f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пьяный мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Пятницком переулке в Москве.

Посетитель вышел из себя после того, как сотрудники заведения попросили его расплатиться за пиво. Он выбежал на улицу, кинул бутылкой в прохожего, который достал и воспользовался в целях самозащиты перцовым баллончиком. После этого дебошир хотел вернуться в бар, но охранники успели закрыть двери. Тогда агрессор с холодным оружием в руке разбил окно. Его забрал наряд полиции, сообщает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, полицейскими в центре столицы был задержан 28-летний неоднократно судимый мужчина, который вёл себя неадекватно и ранил ножом двух прохожих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.