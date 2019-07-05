Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Здание правительственного комплекса было эвакуировано из-за срабатывания пожарной сигнализации. Оно расположено на территории международного делового центра «Москва-Сити».

Утром 5 июля оперативно были выведены на улицу сотрудники Минсвязи, Минпромторга и Минэкономразвития, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Тревога не была учебной.

Позднее тревога была отменена.

По некоторым данным, причиной срабатывания сигнализации могло стать возгорание бытового прибора.

Ранее, как писал News.ru, пожарные датчики сработали в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл в терминале B, который обслуживает внутренние рейсы.

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