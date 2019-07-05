https://static.news.ru/photo/7278a484-9f02-11e9-9079-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Здание правительственного комплекса было эвакуировано из-за срабатывания пожарной сигнализации. Оно расположено на территории международного делового центра «Москва-Сити».

Утром 5 июля оперативно были выведены на улицу сотрудники Минсвязи, Минпромторга и Минэкономразвития, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на собственные источники. Тревога не была учебной.

Позднее тревога была отменена.

По некоторым данным, причиной срабатывания сигнализации могло стать возгорание бытового прибора.

Ранее, как писал News.ru, пожарные датчики сработали в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл в терминале B, который обслуживает внутренние рейсы.