Здание правительственного комплекса было эвакуировано из-за срабатывания пожарной сигнализации. Оно расположено на территории международного делового центра «Москва-Сити».
Утром 5 июля оперативно были выведены на улицу сотрудники Минсвязи, Минпромторга и Минэкономразвития, сообщает «
Позднее тревога была отменена.
По некоторым данным, причиной срабатывания сигнализации могло стать возгорание бытового прибора.
Ранее, как писал News.ru, пожарные датчики сработали в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл в терминале B, который обслуживает внутренние рейсы.