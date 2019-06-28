https://static.news.ru/photo/8754070a-9a6f-11e9-9029-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/Skorayastana

Массовая драка произошла на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана между иностранными и местными рабочими.

По данным пресс-служба главы администрации региона, 30 участникам по итогам происшествия понадобилась медицинская помощь. Поводом для столкновения послужила сделанная рабочим из Ливии фотография, на которой он направляет рацию в сторону местной девушки-оператора. Некоторые сочли её оскорбительной, передаёт «Интерфакс-Казахстан» .

Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет, — заявили представители власти.

Со всеми участниками драки была поведена беседа во избежание повторения подобных конфликтов. Создана специальная межведомственная комиссия для работы по этим вопросам.

Ранее News.ru писал о том, что прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту массовой драки у здания военкомата в Комсомольском районе и установила, что призывники участия в ней не принимали.