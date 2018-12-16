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Несколько человек ранены в стрельбе в Дагестане

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Конфликт в дагестанском Хасавюрте закончился стрельбой. Ранения получили четыре человека.

«Три человека повздорили с местным жителем и открыли стрельбу. Ранены двое участников конфликта, а также двое прохожих», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницы.

Драка со стрельбой произошла 15 декабря. У полицейских ушли сутки на поиски одного из участников конфликта, поиски второго не прекращаются.

Как рассказали в МВД, участники стреляли, предположительно, из охотничьего ружья и травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Ранее News.ru писал, что вечером 11 декабря неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. МВД Франции подтвердило гибель трёх человек. 13 получили ранения. Власти Страсбурга признали стрельбу терактом.


#дагестан #стрельба #ПОСТРАДАВШИЕ
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