Несколько человек погибли при пожаре под Новгородом

По меньшей мере пять человек погибли в ночь на 4 января в результате пожара, охватившего частный дом в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.
«По предварительным данным, в доме находилось пять человек. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Представитель СУ СК по Новгородской области добавил, что согласно первоначальной информации, в доме было восемь человек, но затем поступило уточнение, что их было шесть, передаёт ТАСС.
Как сообщал News.ru, ранее на западе Москвы вспыхнул пожар в гаражном кооперативе. Возгорание произошло в районе Очаково-Матвеевское, по адресу: Большая Очаковская улица, дом 4.