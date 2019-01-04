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Несколько человек погибли при пожаре под Новгородом

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

По меньшей мере пять человек погибли в ночь на 4 января в результате пожара, охватившего частный дом в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«По предварительным данным, в доме находилось пять человек. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представитель СУ СК по Новгородской области добавил, что согласно первоначальной информации, в доме было восемь человек, но затем поступило уточнение, что их было шесть, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее на западе Москвы вспыхнул пожар в гаражном кооперативе. Возгорание произошло в районе Очаково-Матвеевское, по адресу: Большая Очаковская улица, дом 4.


#пожар #гибель #новгородскаяобласть
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