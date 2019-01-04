Несколько человек погибли при пожаре под Новгородом

https://news.ru/storage/news/203a884700be8dea0f291c819dc8a77b/21ad73b2-93d7-4b77-b643-3b6ea45ee601_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

По меньшей мере пять человек погибли в ночь на 4 января в результате пожара, охватившего частный дом в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«По предварительным данным, в доме находилось пять человек. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представитель СУ СК по Новгородской области добавил, что согласно первоначальной информации, в доме было восемь человек, но затем поступило уточнение, что их было шесть, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее на западе Москвы вспыхнул пожар в гаражном кооперативе. Возгорание произошло в районе Очаково-Матвеевское, по адресу: Большая Очаковская улица, дом 4.