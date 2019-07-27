https://static.news.ru/photo/3e070c16-b061-11e9-9417-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

У столичной мэрии в 14:00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, не допущенными до выборов в Мосгордуму. Однако участников акции и прохожих начали задерживать задолго до мероприятия.

Основные организаторы акции Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и Иван Жданов были задержаны одними из первых, передают «Ведомости». В 14:15 портал «ОВД-инфо» сообщил о 140 задержанных.

Как писал News.ru, на прошлом многочисленном митинге на проспекте Сахарова Алексей Навальный призвал собравшихся выйти на Тверскую в ближайшую субботу, чтобы продолжать уличными беспорядками давить на власть.Тверская — это особый «пунктик» Навального. Сколько бы ему городские власти ни предлагали мест для митингов и шествий, он в запале неизменно требует очистить для него центральную столичную магистраль.