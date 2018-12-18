Непогода в Британии сгубила суда

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Великобритания. Фалмут. Сотрудники береговой службы на пляже Джиллингвейс и российский сухогруз «Кузьма Минин»

Очевидцы рассказали о спасении сухогруза из России

Крупный инцидент в шотландском порту: шесть грузовых автомобилей, находившихся на пароме, перевернулись на палубе в условиях экстремального ветра. Несколько машин скорой помощи вместе с полицией и пожарными службами были отправлены на место происшествия. Российский сухогруз «Кузьма Минин» двумя часами ранее сел на мель возле Корнуолла. Метеослужба Великобритании предупредила о жёлтом уровне опасности по всей Северной Ирландии, Южному Уэльсу и Южной Англии, но, кажется, всё самое страшное уже произошло.

Шотландия: «Приплыли!»

Операция по восстановлению всё ещё продолжается в шотландском порту, где шесть грузовиков перевернулись на бок на пароме P&O. Водителей во время инцидента не было в автомобилях, и это позволило избежать жертв. Транспортный узел в Шотландии до самого вечера был по-прежнему закрыт, а несколько пассажиров оставались там из-за своих автомобилей. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Все пассажиры и экипаж находятся в безопасности, сообщений о травмах нет, аварийные службы на месте», — сообщила шотландская пожарно-спасательная служба.

Представитель пожарно-спасательной службы дополнил сообщение деталями.

«Запрос поступил к нам в 7:32 утра во вторник, 18 декабря. Мы вызвались помочь нашим партнёрам из аварийной службы в инциденте, связанном с транспортными средствами на пароме, причалившем на паромном терминале Кэрнриан, Вигтауншир, — сказал источник изданию Daily Mail. — Были мобилизованы четыре пожарных расчёта, и пожарные в настоящее время остаются на месте».

Корнуольская мель

В Корнуолле (графство на полуострове на юго-западе Британии. — Ред.) тем временем шла операция по спасению моряков севшего на мель сухогруза «Кузьма Mинин», который «прочно укоренился недалеко от пляжа Джиллингвейс в Фалмуте», пишет Daily Mail. Как уже сообщал News.ru, «Кузьма Минин» сель на мель у юго-западного побережья Великобритании. Судно застряло в бухте Фалмут, в графстве Корнуолл, 18 декабря в 5:40 утра по местному времени. Предполагается, что причиной инцидента стал сильнейший ветер — до 74 миль в час. Агентство морской и береговой охраны (MCA) пришло на помощь российским морякам, и спустя несколько часов судно было освобождено. Ben Birchall/PA Images/TASS

Найджел Китто, живущий в этих местах, наблюдал за работой спасателей и высоко оценил действия экипажей шлюпок и вертолётных бригад, работающих в «ужасающих» условиях.

«Смотреть на спасательную операцию было любопытно, но на борту были люди, поэтому я скрестил пальцы, чтобы все вернулись на берег в полном порядке, — сказал Китто. — Усилия по спасению моряков с выброшенного на берег сухогруза предпринимались накануне 37-й годовщины катастрофы спасательной шлюпки Пенли. Трагедия произошла в 1981 году и унесла тогда жизни 16 человек при аналогичных обстоятельствах. Там, внизу, есть очень опасные камни, и это вызывает воспоминания о трагедии у всех, кто о ней знает, я полагаю».

Британцев, однако, беспокоило не только спасение российских моряков. Они опасались загрязнения окружающей среды в результате инцидента. Сообщение о том, что на борту судна нет груза, их утешило. В дальнейшем также никаких сообщений о загрязнении не поступило. К судну направились буксиры, а команда береговой охраны Фалмута оцепила территорию вокруг корабля. Дождавшись прилива, сухогруз сняли с мели. Как уже сообщал News.ru, cудно развернули носом в противоположном от берега направлении, чтобы избежать повторения инцидента — погода у берегов Великобритании по-прежнему оставляет желать лучшего.

Мрачный метеопрогноз

Вполне вероятно, что в ближайшие дни будут затоплены несколько домов и предприятий, считают синоптики. Автобусные и железнодорожные перевозки, вероятно, также пострадают — время в пути увеличится из-за подтоплений. Кроме того, сильные дожди и штормы привели к отключениям электроэнергии сразу в нескольких населённых пунктах. «Ожидается ещё один период влажной и ветреной погоды, когда дождь будет временами сильным, что, вероятно, приведёт к ударам стихии сразу в нескольких местах. На большей части Уэльса, в Девоне и Корнуолле самая плохая погода — здесь прояснится только завтра к середине дня», — «порадовали» англичан синоптики.

Ранее News.ru писал о том, что изменения климата ведут к тому, что стихийных бедствий на планете станет в разы больше.