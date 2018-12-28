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Непогода оставила без света жителей Камчатки и Сахалина

Eddie Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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На Камчатку и Сахалин обрушился мощный циклон. В обоих регионах наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением, закрыты паромные переправы, прерваны автомобильное и авиационное сообщения.

На Сахалине метель и штормовой ветер с порывами до 30 м/с повредили почти два десятка линий электропередач. В результате обесточенными оказались 12 населённых пунктов, в которых проживает около 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании «Сахалинэнерго». К этой минуте электроснабжение восстановлено в семи городах и сёлах региона. На всей территории области продолжает действовать штормовое предупреждение.

Хозяйничает циклон и на соседней Камчатке. Он принёс на полуостров обильные осадки и порывистый ветер, в горных районах края объявлена лавинная опасность. Непогода также внесла коррективы в работу местного аэропорта — из-за сильного бокового ветра там уже отменено и задержано несколько рейсов, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что на столичный регион надвигаются 20-градусные морозы.


#погода #сахалин #КАМЧАТКА #циклон
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