Непогода лишила света сотни жителей ЛНР

https://news.ru/storage/news/35c0f3f09975226b61c164599cb3a757/40c679bf-afd6-4d0e-a1e8-5330d8a66822_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Более 1,3 тысячи квартир и домов самопровозглашённой Луганской народной республики остались без электроснабжения из-за аварий, которые произошли в связи с непогодой.

По данным пресс-службы МЧС ЛНР, повреждения на воздушной линии 6 кВт стали причиной обесточивания трёх трансформаторных подстанций.

«Без энергоснабжения остались в городе Свердловск всего 728 абонентов, детский сад „Радуга“, школа № 3», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также из-за непогоды произошло аварийное отключение воздушной линии, в связи с чем света лишились племсовхоз Должанский, 314 абонентов в районе КПП Должанский и 281 абонент в посёлке Хмельницкий.

Провести необходимые ремонтные работы планируется 4 января.

Ранее News.ru писал, что специалисты восстановили подачу электричества в Омсукчанском районе Колымы после поломки на ЛЭП «Омсукчан — Ортоукан». По словам представителя властей региона, по распоряжению губернатора Магаданской области были использованы все силы и средства для оперативного устранения неполадок.