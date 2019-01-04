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Непогода лишила света сотни жителей ЛНР

Nikolay Titov/Global Look Press

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Более 1,3 тысячи квартир и домов самопровозглашённой Луганской народной республики остались без электроснабжения из-за аварий, которые произошли в связи с непогодой.

По данным пресс-службы МЧС ЛНР, повреждения на воздушной линии 6 кВт стали причиной обесточивания трёх трансформаторных подстанций.

«Без энергоснабжения остались в городе Свердловск всего 728 абонентов, детский сад „Радуга“, школа № 3», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также из-за непогоды произошло аварийное отключение воздушной линии, в связи с чем света лишились племсовхоз Должанский, 314 абонентов в районе КПП Должанский и 281 абонент в посёлке Хмельницкий.

Провести необходимые ремонтные работы планируется 4 января.

Ранее News.ru писал, что специалисты восстановили подачу электричества в Омсукчанском районе Колымы после поломки на ЛЭП «Омсукчан — Ортоукан». По словам представителя властей региона, по распоряжению губернатора Магаданской области были использованы все силы и средства для оперативного устранения неполадок.


#погода #авария #лнр #электроснабжение #свет
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