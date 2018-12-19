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Неопознанные тела нашли в онкоцентре в Москве

CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения. 

По данным правоохранителей, смерть людей наступила несколько лет назад. Сейчас их личности пытаются установить следователи. По данному факту проводится проверка, передаёт ТАСС

Ранее News.ru писал, что в здании Московского театра сатиры найден труп мужчины 1970 года рождения. Полиция уже начала по факту проверку, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


#москва #онкология #центр #трупы
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