Неопознанные тела нашли в онкоцентре в Москве

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Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения.

По данным правоохранителей, смерть людей наступила несколько лет назад. Сейчас их личности пытаются установить следователи. По данному факту проводится проверка, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что в здании Московского театра сатиры найден труп мужчины 1970 года рождения. Полиция уже начала по факту проверку, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.