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Запрещённый табак из Азии изъяли на вокзале в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Полицейские изъяли 1,5 тонны табачной некурительной смеси насвай возле железнодорожного вокзала Москвы. Она запрещена к обороту в России, но популярна в Центральной Азии.

«Задержаны граждане Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около полутора тонн веществ растительного происхождения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителям грозит административное разбирательство.

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов.


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