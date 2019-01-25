Запрещённый табак из Азии изъяли на вокзале в Москве

https://news.ru/storage/news/de7dd5ae3a76734f544761b489e5599e/ef443655-24ff-49ba-9523-27e629ada0f7_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские изъяли 1,5 тонны табачной некурительной смеси насвай возле железнодорожного вокзала Москвы. Она запрещена к обороту в России, но популярна в Центральной Азии.

«Задержаны граждане Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около полутора тонн веществ растительного происхождения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителям грозит административное разбирательство.

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов.