Запрещённый табак из Азии изъяли на вокзале в Москве

Полицейские изъяли 1,5 тонны табачной некурительной смеси насвай возле железнодорожного вокзала Москвы. Она запрещена к обороту в России, но популярна в Центральной Азии.
«Задержаны граждане Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около полутора тонн веществ растительного происхождения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нарушителям грозит административное разбирательство.
Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов.