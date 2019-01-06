Неизвестный застрелил женщину на рынке в Ингушетии

Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который застрелил женщину на рынке, сообщает пресс-служба МВД по республике.
«Сегодня около 13 часов на рынке, расположенном в населённом пункте Новый Редант Малгобекского района, неизвестный мужчина произвёл выстрел в жительницу Назрани и скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается личность убийцы, правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия.
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