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Неизвестный застрелил женщину на рынке в Ингушетии

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который застрелил женщину на рынке, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Сегодня около 13 часов на рынке, расположенном в населённом пункте Новый Редант Малгобекского района, неизвестный мужчина произвёл выстрел в жительницу Назрани и скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается личность убийцы, правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее News.ru рассказывал об убийстве мужчины, которое, как полагают следователи, совершила его супруга. После ссоры мать пятерых несовершеннолетних детей дождалась, пока муж уснёт, связала его и задушила подушкой.


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