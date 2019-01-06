Неизвестный застрелил женщину на рынке в Ингушетии

https://news.ru/storage/news/5ed00270d67c9d430fe0793c36fc9c61/0fdc3135-374d-41b2-867c-7eeafb05265c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который застрелил женщину на рынке, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Сегодня около 13 часов на рынке, расположенном в населённом пункте Новый Редант Малгобекского района, неизвестный мужчина произвёл выстрел в жительницу Назрани и скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается личность убийцы, правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее News.ru рассказывал об убийстве мужчины, которое, как полагают следователи, совершила его супруга. После ссоры мать пятерых несовершеннолетних детей дождалась, пока муж уснёт, связала его и задушила подушкой.