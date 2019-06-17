https://static.news.ru/photo/89acb5b4-9106-11e9-b0f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Анонимное сообщение о якобы заложенном в телецентре «Останкино» взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы столицы.

На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб, рассказал News.ru источник в полиции. При этом он не уточнил, принято ли решение об эвакуации работников телецентра.

Как ранее писал News.ru, аналогичное сообщение поступало полицейским две недели назад. Тогда неизвестный заявил, что бомба заложена в аппаратно-студийном комплексе «Останкино». «Минирование» оказалось ложным.