Восточную Сибирь накрыла волна телефонного терроризма

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По Восточной Сибири прокатилась волна телефонного терроризма. На этот раз неизвестные сообщили о минировании зданий в Бурятии, Читинской и Иркутской областях.

Спецслужбы эвакуировали парламент и Народный Хурал республики, а также мэрию Улан-Удэ, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Почти одновременно аналогичное сообщение поступило в администрацию Читы, там также провели массовую эвакуацию. Кроме того, анонимные звонки раздались и в Иркутской области, там эвакуировано 23 крупных объекта, в том числе несколько больниц и школ. Сейчас специалисты проверяют здания на наличие взрывоопасных веществ. Откуда именно поступают сообщения, пока неизвестно.

Ранее злоумышленники сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких школах и торговых центрах в Приморье, писал News.ru.