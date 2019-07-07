https://static.news.ru/photo/8f12851a-a0a1-11e9-af56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

МВД Украины сообщило о захвате заложницы неизвестным в Суворовском районе Одессы. Инцидент произошёл в одном из финансовых учреждений города.

По данным ведомства, в настоящее время специалисты ведут переговоры с правонарушителем.

Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло руководство одесской полиции.

Ранее News.ru писал, что неизвестный, ворвавшийся в Сербскую патриархию в Белграде, был задержан местными силовиками. Мужчину подозревают в вооружённом вымогательстве. По данным полиции, угрожая пистолетом, он взял в заложники двух сотрудников организации и потребовал выкуп — €200 тысяч.