МВД Украины сообщило о захвате заложницы неизвестным в Суворовском районе Одессы. Инцидент произошёл в одном из финансовых учреждений города.
По данным ведомства, в настоящее время специалисты ведут переговоры с правонарушителем.
Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника, — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыло руководство одесской полиции.
Ранее News.ru писал, что неизвестный, ворвавшийся в Сербскую патриархию в Белграде, был задержан местными силовиками. Мужчину подозревают в вооружённом вымогательстве. По данным полиции, угрожая пистолетом, он взял в заложники двух сотрудников организации и потребовал выкуп — €200 тысяч.