Неизвестный попытался протаранить польский дворец

https://news.ru/storage/news/3d76d95fae3defc7466cf31593b9f4e7/c55ee442-4085-4391-b331-4a383890b2e8_850.jpg Jorge Láscar/wikipedia.org/CC BY 2.0

Президентский дворец в Варшаве

Неизвестный молодой человек на автомобиле попытался протаранить ворота Президентского дворца в польской столице. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский подтвердил данную информацию. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Территория оцеплена.

По предварительной информации, представители правоохранительных органов задержали злоумышленника. Мужчина ехал по улице против общего потока машин, чтобы выехать к дворцу со стороны улицы Краковское предместье. По дороге водитель сбил полицейского, который пытался остановить нарушителя. Полицейского доставили в ближайшую больницу. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Официальный представитель варшавской полиции Мариуш Мрозек сообщил, что задержанный находится под влиянием каких-то психотропных веществ.

Как ранее писал News.ru, сотрудники польской спецслужбы по запросу МВД России и Интерпола задержали вора в законе Романа Кащаева, более известного по прозвищу Рома Краснодарский. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на родину. Краснодарский проживал на территории Польши по поддельным документам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества, обвинение ему предъявлено заочно.