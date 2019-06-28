https://static.news.ru/photo/5fb757c0-9979-11e9-9578-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Неизвестный подложил дымовую шашку в 600 метрах от выставочного комплекса INTEX в Осаке, где проходит саммит «Большой двадцатки».

Он убежал сразу после того, как был замечен полицией. Обошлось без жертв и какого-либо ущерба — дым от шашки не был ядовитым. В настоящее время злоумышленник разыскивается.

Также в парке Тэмпозан, по другую сторону реки от выставочного комплекса INTEX, проходит акция протеста против открывшегося саммита.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Осаке даёт хорошую возможность продолжить диалог.