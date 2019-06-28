https://static.news.ru/photo/f0158da0-9a9b-11e9-988f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/incident_nsk

Неизвестный пришёл с ружьём в торговый центр «Эдем» в Новосибирске и стал расстреливать посетителей кафе, расположенного внутри здания.

По предварительной информации погиб один человек.

Смертельное ранение получил молодой человек, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские прибывшие на место ЧП вступили в переговоры со стрелком. Ему предложили выдать оружие и сдаться, однако мужчина в ответ покончил с собой.

Личности преступника и его жертвы установлены, - сообщили в МВД

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено на почве ревности. На данный момент сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют причины произошедшего.

Ранее мужчина, устроивший стрельбу во французском Бресте, покончил с собой. стрелок успел ранить двух человек в центре города, писал News.ru.