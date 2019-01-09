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В Москве неизвестный открыл стрельбу в «Связном»

Сергей Булкин/News.ru

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Неизвестный вооружённый мужчина ворвался в один из салонов связи «Связной» и несколько раз выстрелил в воздух. Инцидент произошёл в поселке Московский на территории Новой Москвы.

По словам очевидцев, нападавший был пухлого телосложения с пёстрым шарфом на шее.

Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, преступник стрелял из травматического пистолета.

«Разбоя не было. Мужчина совершил выстрел и скрылся, ничего не взяв», — пояснили в полиции, добавив, что в результате происшествия пострадавших нет.

Мотивы преступления выясняются. Полицейские ведут розыск подозреваемого в стрельбе.

Ранее News.ru писал о том, что житель Великого Новгорода ворвался в помещение продуктового магазина «Пятёрочка» с пистолетом. Гражданин достал оружие и начал угрожать посетителям. Злоумышленника обезвредили охранник и один из сотрудников торговой точки.


#нападение #стрельба #новаямосква
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