В Москве неизвестный открыл стрельбу в «Связном»

https://news.ru/storage/news/aecafdd2d57125c9e7163379527cd3e7/1e3510d5-98c0-4f4f-8170-caaa5796df4f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Неизвестный вооружённый мужчина ворвался в один из салонов связи «Связной» и несколько раз выстрелил в воздух. Инцидент произошёл в поселке Московский на территории Новой Москвы.

По словам очевидцев, нападавший был пухлого телосложения с пёстрым шарфом на шее.

Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, преступник стрелял из травматического пистолета.

«Разбоя не было. Мужчина совершил выстрел и скрылся, ничего не взяв», — пояснили в полиции, добавив, что в результате происшествия пострадавших нет.

Мотивы преступления выясняются. Полицейские ведут розыск подозреваемого в стрельбе.

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