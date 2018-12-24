Неизвестный обстрелял ресторан в центре Брюсселя

https://news.ru/storage/news/d20004464fefed79d77bee83c0e4a73f/6cfc0eaf-2ac7-46b9-b6a4-1d3d3b682fdc_850.jpg Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в центре столицы Бельгии. Он выстрелил несколько раз на улице Луиз, где расположены дорогие бутики Брюсселя.

«Свидетель видел человека, стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз», — сообщили в прокуратуре.

Речь идёт о ресторане «Ла Паризьен». При стрельбе заведение было закрыто. Стрелявшие успели скрыться до приезда полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

В прокуратуре произошедшее не называют терактом, информирует RTBF. Прокуратура приступила к расследованию.

Ранее News.ru писал, что родственнику преступника, который 11 декабря устроил стрельбу в Страсбурге, предъявили обвинение в сговоре с террористами. Он заключён под стражу.