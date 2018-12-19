Неизвестный напал с пистолетом на замглавреда «Эха Москвы»

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Сергей Бунтман

Вооружённому нападению подвергся в ночь на 19 декабря заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Инцидент произошёл возле ресторана «Шинок», где отмечал свой день рождения руководитель станции Алексей Венедиктов.

Про ЧП сообщила публицист Лидия Скрябина, которая в этот момент находилась рядом с Бунтманом. По ее словам, во время ожидания такси журналист задел припаркованную рядом машину, что вызвало неадекватный гнев автовладельца.

«Из машины неожиданно выскочил, оскорбленный тем, что мы слишком близко „притерлись“ к его машине, водитель отбросил меня в сторону, схватил Серёжу за воротник и приставил к его голове пистолет. Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий. И видела это не только я, есть ещё один свидетель из гостей Венедиктова», — написала Скрябина в Facebook.

По её словам, от драки и вероятной стрельбы «спасло только то, что этот свидетель был тоже с водителем, с которым мы быстро оттеснили стрелка и уехали от греха подальше».

Как сообщал ранее News.ru, в Саратове полиция возобновила поиски заказчика нападений на местных журналистов Вадима Рогожина в марте 2009 года и Сергея Вилкова в январе 2015 года. Об этом заявил Рогожин, который в настоящее время является депутатом регионального заксобрания.