Неизвестные ворвались в посольство Камеруна в Берлине

https://news.ru/storage/news/520a23c0f2a325127128b6be3177795a/4b539ad6-b1af-4d56-97ab-71176b96ffbd_850.jpg Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Группа неизвестных молодых людей проникла в посольство республики Камерун в Германии. Здание находится в районе Вестэнд на западе Берлина.

По предварительным данным, группа состояла из десяти человек. Инцидент произошёл в ночь на 27 января. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым удалось к утру вывести «захватчиков» из здания. Представитель полиции отметил, что неизвестные выдвинули некие политические требования. В настоящее время идёт расследование. Пострадавших нет, передаёт Bild.

Как писал News.ru, сотрудники таможни аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит». В результате досмотра выяснилось, что он пытался провезти в самолёте 40-сантиметровую змею. Мужчина собирался лететь в Израиль. Согласно закону, вывоз и ввоз змей в ЕС требует предварительного письменного разрешения. Документов у задержанного не оказалось, в связи с чем рептилия была конфискована и доставлена на станцию спасения животных в Бранденбурге.