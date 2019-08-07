https://static.news.ru/photo/42ec4002-b935-11e9-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорты Юга/vk.com

Неизвестные сообщили о том, что два самолёта в аэропорту Краснодара заминированы.

Транспортная полиция провела необходимые мероприятия на предмет обнаружения опасных предметов на борту самолётов, которые находятся на взлётно-посадочной полосе, а также в зданиях аэровокзала и прилегающей территории.

Опасных предметов не обнаружено, — сообщила пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу Светлана Кумалагова.

Как ранее писал News.ru, два московских суда были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Неизвестный сообщил о заложенных бомбах в зданиях в письме, которое пришло на электронную почту.