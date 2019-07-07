https://static.news.ru/photo/915dfec4-a0a3-11e9-9f56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экстренные службы Москвы проверяют на достоверность данные о якобы минировании двух самолётов и столичного аэропорта Домодедово. Информация о возможном наличии взрывных устройств на объектах поступила из социальных сетей.

Багаж «подозрительных» бортов отправили на дополнительный досмотр, пишет « Интерфакс ». Лайнеры должны были отправиться в Ашхабад и Цюрих.

В поступившем сообщении говорится о трёх взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, ещё одно — в зоне вылета самого аэропорта, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал, что анонимное сообщение о якобы заложенном в телецентре «Останкино» взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы столицы.