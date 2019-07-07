Экстренные службы Москвы проверяют на достоверность данные о якобы минировании двух самолётов и столичного аэропорта Домодедово. Информация о возможном наличии взрывных устройств на объектах поступила из социальных сетей.
Багаж «подозрительных» бортов отправили на дополнительный досмотр, пишет «
В поступившем сообщении говорится о трёх взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, ещё одно — в зоне вылета самого аэропорта, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал, что анонимное сообщение о якобы заложенном в телецентре «Останкино» взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы столицы.