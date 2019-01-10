Неизвестные похитили человека в центре Москвы

Неизвестные напали на человека в центре Москвы.
Злоумышленники выстрелили в потерпевшего в районе дома 20 по проспекту Мира в Москве, сообщили источники News.ru в полиции.
После чего преступники посадили силой пострадавшего в автомобиль Mitsubishi Pajero серебристого цвета и скрылись.
Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. В городе введён план «Перехват».
Ранее News.ru писал, что неизвестный вооружённый мужчина ворвался в один из салонов связи «Связной» и несколько раз выстрелил в воздух. Инцидент произошёл в поселке Московский на территории Новой Москвы.