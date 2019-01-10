Неизвестные похитили человека в центре Москвы

https://news.ru/storage/news/41f1067e52b509919286f6c98a551725/f69e24fd-1ac5-41f4-bc25-b80b482e6755_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Неизвестные напали на человека в центре Москвы.

Злоумышленники выстрелили в потерпевшего в районе дома 20 по проспекту Мира в Москве, сообщили источники News.ru в полиции.

После чего преступники посадили силой пострадавшего в автомобиль Mitsubishi Pajero серебристого цвета и скрылись.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. В городе введён план «Перехват».

Ранее News.ru писал, что неизвестный вооружённый мужчина ворвался в один из салонов связи «Связной» и несколько раз выстрелил в воздух. Инцидент произошёл в поселке Московский на территории Новой Москвы.