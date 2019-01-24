Неизвестные с ножами напали на полицейских в Нальчике

https://news.ru/storage/news/af9edcf8e0703cc509d240ffd90ac601/62e6607c-0d47-46b2-a05b-5664f8bbeeb3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Нападение на сотрудников правоохранительных органов совершено в Нальчике. Двое нападавших были ликвидированы.

«По предварительным данным, четверо неизвестных с ножами напали на сотрудников полиции. Полицейские открыли по напавшим огонь, двое нападавших были уничтожены, еще двое ранены», — сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошёл на улице Идарова в Нальчике. Экипаж дорожно-патрульной службы состоял из трёх человек. Тяжелое ранение получил один из полицейских. Мотивы нападавших неизвестны.

Как писал News.ru, в Москве грабители напали на двух мужчин, когда они возвращались из бара домой на такси. Как только они вышли из машины, несколько грабители подошли к ним и повалили их на землю. У мужчин были украдены телефон и деньги. Таксист, работающий в компании «Яндекс.Такси», был в сговоре с грабителями. Именно он дал им наводку на возвращавшихся домой мужчин.