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Неизвестные с ножами напали на полицейских в Нальчике

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Нападение на сотрудников правоохранительных органов совершено в Нальчике. Двое нападавших были ликвидированы.

«По предварительным данным, четверо неизвестных с ножами напали на сотрудников полиции. Полицейские открыли по напавшим огонь, двое нападавших были уничтожены, еще двое ранены», — сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошёл на улице Идарова в Нальчике. Экипаж дорожно-патрульной службы состоял из трёх человек. Тяжелое ранение получил один из полицейских. Мотивы нападавших неизвестны. 

Как писал News.ru, в Москве грабители напали на двух мужчин, когда они возвращались из бара домой на такси. Как только они вышли из машины, несколько грабители подошли к ним и повалили их на землю. У мужчин были украдены телефон и деньги. Таксист, работающий в компании «Яндекс.Такси», был в сговоре с грабителями. Именно он дал им наводку на возвращавшихся домой мужчин.


#россия #ЧП #Нальчик #кабардино-балкария
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