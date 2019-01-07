Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике

https://news.ru/storage/news/3b2631a9501986f04f0c73dadd354666/5ae01632-4c2a-4784-a913-9e8b8731e886_850.jpg Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бар «Las Virginias» на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо подвергся вооружённому нападению.

Инцидент произошёл 6 января в 20:00 по местному времени. Несколько человек вошли в заведение и открыли огонь по посетителям. В результате погибли семь человек. Нападавшие уехали на автомобилях, сообщает издание Heraldo de Mexico.

На месте происшествия работают полицейские, о задержанных пока не сообщается.

Ранее News.ru рассказывал о стрельбе в баре в Калифорнии. Жертвами нападения тогда стали 12 человек. Посетителям бара, в котором на момент инцидента проходила вечеринка для учеников колледжей, пришлось разбивать окна, чтобы спасти свои жизни. Некоторые из них прятались в туалетных комнатах.