Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике

Бар «Las Virginias» на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо подвергся вооружённому нападению.
Инцидент произошёл 6 января в 20:00 по местному времени. Несколько человек вошли в заведение и открыли огонь по посетителям. В результате погибли семь человек. Нападавшие уехали на автомобилях, сообщает издание Heraldo de Mexico.
На месте происшествия работают полицейские, о задержанных пока не сообщается.
Ранее News.ru рассказывал о стрельбе в баре в Калифорнии. Жертвами нападения тогда стали 12 человек. Посетителям бара, в котором на момент инцидента проходила вечеринка для учеников колледжей, пришлось разбивать окна, чтобы спасти свои жизни. Некоторые из них прятались в туалетных комнатах.