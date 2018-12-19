Неизвестные расстреляли бездомных собак в Лыткарино

https://news.ru/storage/news/064e5cc716b8b828cd878a8f686b7768/96b27f82-297e-4989-a6da-877129be7fc9_850.jpg pixabay.com

Несколько бездомных собак погибли от рук неизвестных в подмосковном Лыткарино. Останки животных были обнаружены местными жителями в ближайшем лесу.

Инцидент произошел накануне. Стрельбу в лесу лыткаринцы услышали утром, когда выходили в лес на прогулку с детьми. Некоторое время спустя они наткнулись на три собачьих трупах. Ещё одного зверя с гематомой на теле обнаружили чуть позднее. Его пришлось усыпить.

На убитых собаках заметны следы, похожие на те, что остаются при попадании дроби. Кроме того, на месте происшествия местные жители нашли гильзы, рассказала телеканалу «360» сотрудница городского приюта для животных Маргарита.

Она отметила, что погибшие были любимцами местных жителей, многие их подкармливали. Собеседница телеканала добавила, что в лесу довольно много диких собак, но стрелки решили расправиться с теми, которые доверяли людям.

Ранее News.ru писал о прошедшем в Томске митинге, в котором приняли участие собаки, пострадавшие от рук живодеров. Организаторы акции призывали усилить контроль за реализацией ст. 245 УК РФ, отмечая, что виновным в жестоком обращении с животными нередко удаётся избежать ответственности.