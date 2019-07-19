https://static.news.ru/photo/7b73db28-ac07-11e9-ae88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chenjunfeng/Xinhua/Global Look Press

Слезоточивый газ распылили на одном из избирательных участков через окно здания в Запорожье. Подсчёт голосов в результате был задержан на 40 минут, одной женщине вызвали скорую.

Произошёл инцидент после закрытия участка, газ распылили через окно. В итоге комиссия возобновила подсчёт голосов, но для этого уже перешла в другое здание, сообщает «112 Украина».

Полиция задержала троих подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Ранее News.ru сообщал, что пенсионерка пыталась съесть избирательные бюллетени на участке во Львове. Инцидент произошёл на участке № 461982, куда 94-летняя женщина пришла сама, хотя должна была голосовать дома.