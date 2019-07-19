Слезоточивый газ распылили на одном из избирательных участков через окно здания в Запорожье. Подсчёт голосов в результате был задержан на 40 минут, одной женщине вызвали скорую.
Произошёл инцидент после закрытия участка, газ распылили через окно. В итоге комиссия возобновила подсчёт голосов, но для этого уже перешла в другое здание,
Полиция задержала троих подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.
Ранее News.ru сообщал, что пенсионерка пыталась съесть избирательные бюллетени на участке во Львове. Инцидент произошёл на участке № 461982, куда 94-летняя женщина пришла сама, хотя должна была голосовать дома.