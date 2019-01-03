Неизвестные ранили мужчину на юге Москвы

https://news.ru/storage/news/3df82411adcbee82a9a1063a60e39a75/c83f1813-0e74-4622-b0a3-f3165981cc7d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Ножевые ранения получил мужчина на юге Москвы. Об этом News.ru сообщили источники в оперативных службах российской столицы.

Инцидент произошёл на улице Кирпичные Выемки в московском районе Чертаново Южное. Пострадавший получил ранения спины и груди. Его госпитализировали.

О состоянии мужчины и том, пойманы ли злоумышленники, не сообщается.

Как писал News.ru, 1 января три человека, которые в нетрезвом состоянии затеяли драку, были доставлены в больницу. Инцидент произошёл в центре Москвы в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда.