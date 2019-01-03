Неизвестные ранили мужчину на юге Москвы

Ножевые ранения получил мужчина на юге Москвы. Об этом News.ru сообщили источники в оперативных службах российской столицы.
Инцидент произошёл на улице Кирпичные Выемки в московском районе Чертаново Южное. Пострадавший получил ранения спины и груди. Его госпитализировали.
О состоянии мужчины и том, пойманы ли злоумышленники, не сообщается.
Как писал News.ru, 1 января три человека, которые в нетрезвом состоянии затеяли драку, были доставлены в больницу. Инцидент произошёл в центре Москвы в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда.