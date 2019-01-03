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Неизвестные ранили мужчину на юге Москвы

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Ножевые ранения получил мужчина на юге Москвы. Об этом News.ru сообщили источники в оперативных службах российской столицы.

Инцидент произошёл на улице Кирпичные Выемки в московском районе Чертаново Южное. Пострадавший получил ранения спины и груди. Его госпитализировали.

О состоянии мужчины и том, пойманы ли злоумышленники, не сообщается.

Как писал News.ru, 1 января три человека, которые в нетрезвом состоянии затеяли драку, были доставлены в больницу. Инцидент произошёл в центре Москвы в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда.


#москва #госпитализация #ранение
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