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Беременная участница рэп-дуэта City Girls Юн Майами попала под обстрел в Майами.

Об этом сообщает портал TMZ. По его данным, исполнительница возвращалась домой из студии звукозаписи. В какой-то момент из ехавшего за ней автомобиля началась стрельба. Одна из пуль попала в запасное колесо. Внедорожник Майами загорелся.

Полиция пока не установила личности подозреваемых. Беременная исполнительница не пострадала.

Ранее News.ru писал о том, что суд в Стокгольме 2 августа постановил освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан за драку.