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Неизвестные напали на церковь в Вене

Bwag/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные люди напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены. По предварительным данным, 5 человек получили тяжёлые травмы, сообщает KronenZeitung.

Нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления. В городе объявлен план «Перехват». Ближайшие улицы к церкви перекрыты, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск двоих преступников, информирует Kurier.

В район Флоридсдорф прибыли антитеррористическое подразделение специального назначения ЕКО Cobra и антитеррористическая группа WEGA. Над городом дежурит военный вертолёт.

Ранее News.ru писал, что собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На месте работала австрийская полиция.


#терроризм #церковь #Вена #австрия
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