Неизвестные напали на церковь в Вене

https://news.ru/storage/news/63da4ec53e8728da4427bde748419f67/bb850803-e58c-4a64-b172-d4553f2f204a_850.jpg Bwag/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Неизвестные люди напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены. По предварительным данным, 5 человек получили тяжёлые травмы, сообщает KronenZeitung.

Нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления. В городе объявлен план «Перехват». Ближайшие улицы к церкви перекрыты, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск двоих преступников, информирует Kurier.

В район Флоридсдорф прибыли антитеррористическое подразделение специального назначения ЕКО Cobra и антитеррористическая группа WEGA. Над городом дежурит военный вертолёт.

Ранее News.ru писал, что собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На месте работала австрийская полиция.