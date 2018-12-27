Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные люди напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены. По предварительным данным, 5 человек получили тяжёлые травмы, сообщает KronenZeitung.
Нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления. В городе объявлен план «Перехват». Ближайшие улицы к церкви перекрыты, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск двоих преступников, информирует Kurier.
В район Флоридсдорф прибыли антитеррористическое подразделение специального назначения ЕКО Cobra и антитеррористическая группа WEGA. Над городом дежурит военный вертолёт.
Ранее News.ru писал, что собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На месте работала австрийская полиция.