Неизвестные на северо-западе Москвы ранили таксиста

Стрельба в ходе дорожного конфликта произошла в ночь на 24 декабря на северо-западе Москвы. Полиция ввела план «Перехват».
Неизвестные, находившиеся в салоне автомобиля ВАЗ-2114, открыли огонь по машине такси рядом с домом № 42 на улице Свободы в районе Южное Тушино. Об этом News.ru сообщили источники в правоохранительных органах столицы.
В результате стрельбы, предположительно из травматического оружия, таксист получил ранение лица. Машина со злоумышленниками с места происшествия скрылась.
Как сообщал ранее News.ru, сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке похищения женщины в московском районе Молжаниново.