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Неизвестные на северо-западе Москвы ранили таксиста

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Стрельба в ходе дорожного конфликта произошла в ночь на 24 декабря на северо-западе Москвы. Полиция ввела план «Перехват».

Неизвестные, находившиеся в салоне автомобиля ВАЗ-2114, открыли огонь по машине такси рядом с домом № 42 на улице Свободы в районе Южное Тушино. Об этом News.ru сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

В результате стрельбы, предположительно из травматического оружия, таксист получил ранение лица. Машина со злоумышленниками с места происшествия скрылась.

Как сообщал ранее News.ru, сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке похищения женщины в московском районе Молжаниново.


#москва #стрельба #перехват
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