Неизвестные на северо-западе Москвы ранили таксиста

https://news.ru/storage/news/ecb4859e7ff47ee3ce58a622d448557e/1aeef9bd-221d-4c42-a90b-36c8c4b9ff8d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Стрельба в ходе дорожного конфликта произошла в ночь на 24 декабря на северо-западе Москвы. Полиция ввела план «Перехват».

Неизвестные, находившиеся в салоне автомобиля ВАЗ-2114, открыли огонь по машине такси рядом с домом № 42 на улице Свободы в районе Южное Тушино. Об этом News.ru сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

В результате стрельбы, предположительно из травматического оружия, таксист получил ранение лица. Машина со злоумышленниками с места происшествия скрылась.

Как сообщал ранее News.ru, сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке похищения женщины в московском районе Молжаниново.