Неизвестная напала с ножом на посетительницу кафе в Москве

https://news.ru/storage/news/566fc57def0224df78c8d0ebd1d12cf7/59f95eaf-ae07-45cd-b60f-d5576a547c85_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в ходе конфликта серьёзно ранила другую участницу ссоры в живот. Инцидент произошёл в одном из кафе на Донецкой улице столицы.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, злоумышленнице удалось скрыться с места преступления.

Правоохранители уточнили, что пострадавшую госпитализировали с колото-резаной раной брюшной стенки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что труп мужчины обнаружили на юго-востоке Москвы. Тело находилось в доме в 4-м Вешняковском проезде на территории Рязанского района.