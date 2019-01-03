Неизвестная напала с ножом на посетительницу кафе в Москве

Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в ходе конфликта серьёзно ранила другую участницу ссоры в живот. Инцидент произошёл в одном из кафе на Донецкой улице столицы.
По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, злоумышленнице удалось скрыться с места преступления.
Правоохранители уточнили, что пострадавшую госпитализировали с колото-резаной раной брюшной стенки.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что труп мужчины обнаружили на юго-востоке Москвы. Тело находилось в доме в 4-м Вешняковском проезде на территории Рязанского района.