https://static.news.ru/photo/a7811b10-b34e-11e9-a367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар — Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.

По неподтверждённым данным, причиной посадки стала поломка левого двигателя воздушного судна, пострадавших нет, передаёт CityTraffic .

Как писал News.ru ранее, при выполнении маршрута из Южной Кореи во Владивосток у лайнера Sukhoi Superjet 100 треснул верхний слой лобового стекла, рассказали в обслуживающей лайнер компании «Якутия». В самолёте находились 69 пассажиров, включая одного ребёнка. В результате инцидента никто не пострадал.